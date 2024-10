Pellegatti: "Su Frendrup mi sono informato: mi hanno detto "no" al momento"

Carlo Pellegatti, noto tifoso e giornalista rossonero, ha parlato delle possibili mosse del Milan per il mercato di gennaio. Le sue considerazioni espresse su Youtube:

"Il Milan deve potenziare il centrocampo. Si fanno già i primi nomi. Il primo è quello di Casadei, ha il vantaggio di essere italiano. Non mi sembra abbia le caratteristiche che sti cercando il Milan: si cerca il vice Fofana, un mediano più difensivo. Si è letto il nome di Frendrup del Genoa, dove sta facendo bene. Però temo il costo, piuttosto elevato (20-25). Mi sono informato, mi hanno detto che al momento è un no. Abbiamo letto Cardoso, altri nomi. L'importante è che il Milan trovi un centrocampista in attesa di Bennacer: al momento i rossoneri non hanno molta quantità a centrocampo. Con i nomi stranieri resta sempre il problema liste, a meno che non si metta fuori proprio Ismael".