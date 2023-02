Pellegatti: "Zaniolo a giugno andrà al Milan"

MilanNews.it

Nicolò Zaniolo avrebbe aperto nelle scorse ore al trasferimento al Galatasary, ma il club turco deve ancora trovare l'accordo con la Roma (in Turchia il mercato invernale è aperto fino a mercoledì). Secondo Carlo Pellegatti, però, il suo futuro in estate si colorerà di rossonero. Queste le sue parole a Pressing sul futuro dell'attaccante giallorosso: "Zaniolo a giugno secondo me andrà al Milan".