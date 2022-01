Pellegri, futuro in prestito al Torino. Prima il Milan lo riscatterà dal Monaco

Dopo aver piazzato Andrea Conti alla Sampdoria, il Milan potrebbe cedere Pellegri in prestito al Torino. Prima, però, come riferisce il Corriere dello Sport, i rossoneri dovranno riscattare l’attaccante dal Monaco. La trattativa con il club monegasco procede bene: l’ex Genoa dovrebbe passare definitivamente al Milan per una cifra leggermente inferiore ai 6 milioni pattuiti in estate la scorsa estate. Una volta ufficializzato l’acquisto, Pellegri, come detto, verrà prestato alla squadra di Juric.