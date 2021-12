Pietro Pellegri sta trovando poco spazio al Milan e quindi non è escluso che possa cambiare aria a gennaio per trovare una squadra dove giocare con maggiore continuità: come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, il giovane attaccante, chiuso in rossonero da Ibrahimovic, Giroud e Rebic, piace a Torino e Genoa.