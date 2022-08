Per prelevare Onana dal Bordeaux possono bastare 6-7 milioni

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, potrebbero bastare 6-7 milioni di euro per strappare Jean Onana dal Bordeaux. I soldi che erano stati offerti al Midtjylland per Onyedika sarebbero così girati al club francese che, essendo retrocesso in Serie B l'anno scorso, non ha molto potere negoziale. Per il momento il Bordeaux ha rifiutato diverse offerte ma il blasone del Milan potrebbe convincere sia il giocatore che il club, con cui i rossoneri hanno comunque ottimi rapporti dopo la trattativa della scorsa estate per Yacine Adli. Per la formula è difficile che i francesi accettino un prestito con diritto, più probabile l'obbligo anche se non si può neanche eslcudere a priori il passaggio a titolo definitivo.