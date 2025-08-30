Percassi: "Stiamo parlando con il Milan per Musah. Vedremo"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto nel pre partita della sfida contro il Parma ai microfoni di DAZN. Il dirigente bergamaso ha risposto alle domande di calciomercato che terrà banco ancora fino a lunedì sera, quando alle ore 20 si chiuderanno ufficialmente le trattative. Tra i temi aperti in casa Dea anche quello relativo a Yunus Musah, centrocampista del Milan, che era a un passo dai bergamaschi prima dell'infortunio di Jashari che ha portato la dirigenza di via Aldo Rossi a fare alcune valutazioni sul numero dei centrocampisti a disposizione di Allegri.

Le parole di Luca Percassi sull'affare Musah e sulla sua fattibilità nelle prossime ore: "Musah è un giocatore del Milan, vedremo nelle prossime ore. Quello che posso dire che si sta parlando con il Milan, adesso però siamo molto concentrati sulla partita".

Così ha parlato ieri sera Igli Tare a Sky prima di Lecce-Milan: "Lo valutiamo dopo la partita. Abbiamo un accordo con l'Atalanta ma l'infortunio di Jashari ha complicato la situazione: la decisione verrà presa domani"