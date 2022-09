Pioli e il rinnovo di Leao: "Non decido io, ma la volontà del club è quella di proporre il rinnovo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan-Inter 3-2, mister Pioli ha parlato così della situazione contrattuale di Rafael Leao, oggi assoluto protagonista con una doppietta:

Si spenderà con la proprietà per rinnovare Leao?

"Non sono cose che posso decidere io, ma credo che la volontà del club sia quella di proporre il rinnovo a Leao. Siamo dei professionisti e sappiamo lasciarle fuori certe cose. Rafa ha degli atteggiamenti bellissimi, è bello, sa che è stato dotato di talento.. Poi per il contratto chi di dovere farà quello che deve fare"