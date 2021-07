Pobega a MilanTv: "Sono qui per impressionare il mister. Poi lui e la società faranno le loro valutazioni"

Tommaso Pobega ha commentato così la vittoria per 6-0 del Milan contro la Pro Sesto nella prima amichevole stagionale, giocata sul campo ribassato di Milanello: “Sicuramente c’è un po’ di fatica, ma ci stiamo allenando bene e anche oggi è andata bene. Stiamo reagendo bene. Appena entri si vede che c’è un bel gruppo. Quando si torna qua, si sente l’aria di casa”.

Sulle richieste di Pioli: “Ci sta chiedendo di tornare a regime. Ci si è fermati per un mese, dobbiamo riprendere a fare le cose che si facevano a fine anno. E noi dobbiamo metterle in pratica”.

Sul mettersi in mostra: “Tutti quelli che sono qua hanno voglia di far bene e mettersi in mostra. Poi le valutazioni le faranno il mister e la società”.