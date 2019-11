Primavera, D.Maldini rinnova ufficialmente il contratto fino al 2024

Daniel Maldini questa mattina ha rinnovato il contratto con il Milan, prolungandolo fino al 30 giugno del 2024, alla presenza di suo padre Paolo, di Ivan Gazidis e di Frederic Massara. Ecco il comunicato sull'account ufficiale del settore giovanile rossonero:

From father to son: #MilanPrimavera's Daniel Maldini has extended his contract with the club until 30 June 2024.



Questa mattina Daniel Maldini si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2024. pic.twitter.com/tTf1AgrGei