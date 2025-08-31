Primo contatto diretto nella notte tra il Milan e il Marsiglia per Rabiot

Il Milan nella notte ha chiamato per la prima volta il Marsiglia per parlare di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è una richiesta esplicita di Max Allegri, e la dirigenza rossonera starebbe cercando di fare il possibile per accontentare il suo allenatore in queste ultime ore di calciomercato.

Scrive, precisa e ribadisce il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che la trattativa non è semplice ma sta per entrare nel vivo, con il Marsiglia che per il cartellino di Adrien Rabiot chiede la bellezza di 15 milioni di euro, nonostante il calciatore resti fuori rosa ed ha un contratto in scadenza nel giugno 2026.