Pulisic vede rossonero: l'americano si decurterà lo stipendio pur di venire al Milan

L'affare tra Milan e Chelsea per Christian Pulisic sembra ormai essere in dirittura di arrivo. L'operazione da 22 milioni tra parte fissa e bonus deve essere solo sistemata nei suoi dettagli e poi lo statunitense potrà vestire il rossonero. Un qualcosa che Pulisic ha voluto fortemente come dimostra anche il decurtamento delle stipendio a cui si sottoporrà con il passaggio in Italia: il suo ingaggio si abbasserà fino a 4 milioni. Anche questa sua volontà ha aiutato i due club a venirsi incontro con maggiore facilità.