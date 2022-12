Può cambiare il futuro di Adli: si fa largo una strategia ad hoc in casa Milan

MilanNews.it

Le sole quattro presenze ufficiali in stagione, caratterizzate da spezzoni e un match da titolare, nel quale è uscito all'intervallo, potevano lasciar presagire una cessione in prestito nel mercato di gennaio. Yacine Adli, però, con buona probabilità, resterà in rossonero anche nella seconda parte di stagione con l'ambizione di giocarsi le sue carte.



Poco spazio

Dopo un bel pre-campionato, il trequartista francese sembrava destinato a trovare più spazio nelle gerarchie di Pioli, ma prima De Ketelaere e poi Brahim Diaz, nonostante prestazioni non sempre eccezionali, non gli hanno praticamente mai lasciato scampo; il numero 7 ha giocato pochissimo, non servendo alcun assist e non mettendo a referto nessun gol, mostrando, tra l'altro, poco di quelle che sono le sue caratteristiche: tecnica e visione di gioco negli spazi stretti.



Cambio strategia

Il Milan, di conseguenza, sembrava destinato a lasciarlo partire a gennaio, chiaramente a fronte di un'offerta tecnicamente interessante sia per il Club che per il calciatore stesso. Le cose, però, sembrano essere cambiate. Considerando che difficilmente il Milan andrà a rinforzare la sua trequarti a gennaio, i 'nuovi acquisti' devono arrivare dalla rosa attuale e Yacine Adli, viste le poche chances della prima parte di stagione, ha tutta l'intenzione di dimostrare di poter essere utile alla causa.