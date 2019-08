In attesa di conoscere il futuro di André Silva, il Milan è pronto a piazzare un colpo in uscita. Si tratta di Laxalt, la cui esperienza in rossonero sembra essere giunta al capolinea. Come riporta il QS-La Nazione, l’uruguaiano sembra sempre più vicino all’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto.