Qualora ci fosse la possibilità De Zerbi farebbe di tutto per trattenere Rabiot

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan dopo le ultime notizie di giornata: “È vero che De Zerbi negli ultimi giorni ha aperto a una possibile continuità nel Marsiglia, spiegando di come qualora ci fosse la possibilità di ricucire questo strappo, farebbe di tutto per trattenere Rabiot. Ma Rabiot, che ha anche un contratto in scadenza con il Marsiglia nel giugno 2026, è sul mercato e ci sono diversi club che hanno cominciato a sondare la situazione per lui. In particolare uno. La novità di oggi, delle ultime ore, è che il Milan ha avviato i primi contatti diretti per ingaggiare Adrien Rabiot. È una richiesta di Allegri. È vero, Allegri è alla ricerca di una mezzala, di un giocatore che possa inserirsi anche in avanti, ma soprattutto, al di là delle qualità tecniche, Allegri è alla ricerca di un giocatore che possa alzare il carisma e la personalità all’interno della rosa rossonera. Adrien Rabiot è un calciatore che Allegri stima tantissimo e sicuramente è il profilo giusto secondo l’allenatore per migliorare ulteriormente la rosa rossonera.

Sull'ipotesi Fabbian: Abbiamo parlato anche di Fabbian. È vero, il Milan ha fatto un tentativo, un approccio diretto con il Bologna. Le parti però si sono fermate ad oggi perché il Bologna valuta Fabbian una cifra abbastanza elevata. Il Milan è disposto di arrivare anche a 14 milioni di euro, ma in questo momento il Milan non si è spinto oltre questa cifra, e nonostante il gradimento per Fabbian in queste ultime ore il Milan ha virato tutto su Adrien Rabiot. Ha iniziato a capire la fattibilità dell’operazione, come imbastirla e strutturarla insieme al Marsiglia. Quindi vedremo in questi ultimissimi giorni di calciomercato come si potrà sviluppare la situazione, ma il Milan è focalizzato su Rabiot”.

Su Juanlu Sanchez: “Non mi risulta che il Milan sia su Juanlu Sanchez del Siviglia. Non ci sono stati contatti oggi per quanto riguarda questa situazione”.