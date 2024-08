Quando chiude il mercato negli altri paesi? Occhio all'Arabia Saudita, si tratta fino a ottobre

Il 30 agosto sarà l'ultimo giorno valido per i trasferimenti in entrata in Italia e anche nelle grandi leghe europee come Francia, Germania, Inghilterra, Spagna. Ma non è così ovunque ed è uno scenario da prendere in considerazione. Perché qualora ci fosse qualche giocatore invenduto in alcuni paesi le trattative saranno ancora aperte. Su tutti l'Arabia Saudita la cui deadline è fissata al 6 ottobre. Un mercato tanto ricco che può sparigliare le carte: su tutti occhio a Ismaël Bennacer, da tempo oggetto del desiderio in Saudi Pro League.

Queste le date delle chiusure dei mercati nei principali paesi:

Francia, 30 agosto

Germania, 30 agosto

Inghilterra, 30 agosto

Scozia, 30 agosto

Spagna, 30 agosto

Paesi Bassi, 2 settembre

Portogallo, 2 settembre

Belgio, 6 settembre

Svizzera, 9 settembre

Grecia, 11 settembre

Turchia, 13 settembre

Qatar, 9 settembre

Arabia Saudita, 6 ottobre