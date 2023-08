Quinto centrale in arrivo? Il Milan prende informazioni per Omobamidele

Con la partenza di Matteo Gabbia in prestito verso il Villarreal, il Milan rimane con cinque difensori centrali di cui uno e Caldara per cui si cerca una sistemazione. Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, la dirigenza rossonera avrebbe dunque preso informazioni per il centrale irlandese di origini nigeriane Andrew Omobamidele, in forza al Norwich in Championship nell'ultima stagione: per lui 34 gare giocate. Portare il classe 2002 alla corte di Pioli, però, non sarà molto semplice a causa dei tempi molto stretti: dunque l'affare potrebbe anche slittare alla sessione invernale.