Rabiot-Milan: ecco le cifre dell'affare. Il francese è stato voluto fortemente da Allegri

vedi letture

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha raccontato alcuni retroscena del mercato del Milan:

Su Rabiot: "Rabiot è stato il protagonista assoluto dell'ultima parte del mercato estivo rossonero. Dopo il ko contro la Cremonese, il Milan ha deciso di accelerare e di andare all-in su Rabiot. Ci sono stati contatti sempre più costanti fino ad arrivare alle firme. E' stato un colpo importante che aumenta la qualità e la fisicità del centrocampo del Milan. Rabiot è stato voluto fortemente da Allegri. Voglio mettere in luce tutti i numeri di questa operazione: i due club hanno chiuso l'accordo a 7 milioni di euro fisse più 2,5 milioni di bonus. Rabiot ha firmato un contratto di tre anni più uno a 3,5 milioni di euro netti a stagione".

Sul possibile scambio Chukwueze-Nico Gonzalez: "Parliamo di un possibile scambio che sarebbe potuto andare in porto negli ultimi giorni di mercato. E' stata un'idea che però non è proseguita perchè il Milan ha deciso di cambiare strada e anche gli stessi protagonisti di questo possibile scambio hanno preso altre vie. Stiamo parlando di Samuel Chukwueze e di Nico Gonzalez. Entrambi erano in uscita da Milan e Juventus, ma alla fine Nico Gonzalez è andato all'Atletico Madrid in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligatorio, mentre Chukwueze è passato al Fulham in prestito oneroso con diritto di riscatto per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni. C'è stata l'idea di questo scambio che però non si è concretizzata".

