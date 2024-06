Raimondi sulle commissioni di Zirkzee: "Al momento il Milan si è spinto a 8 milioni"

Il calciomercato entra nel vivo. In particolare le trattative e i movimenti rossoneri stanno tenendo banco negli ultimi giorni, specialmente per quanto riguarda la caccia a Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno per l'attacco del Diavolo per il quale ci sono ancora da sistemare le commissioni con l'agente Kia Joorabchian. Nel corso dell'edizione odierna di SportMediaset il giornalista Claudio Raimondi ha parlato di questa trattativa ma anche delle possibile alternative e movimenti in seno al club di via Aldo Rossi.

Le parole di Claudio Raimondi: "Al momento è ancora ampia la forbice. 15 milioni la commissione richiesta da Joorabchian con il Milan che si è spinto a 8: sono 7 i milioni che dividono il Milan dal sogno di avere l'olandese in rossonero. Ma c'è ancora tempo. Chiaro che ci sono delle situazioni che portano il Manchester United al giocatore che però un'estate fa ha investito 80 milioni per Hojlund e soprattutto i Red Devils non giocano la Champions League. Zirkzee al suo agente ha dato indicazione che vuole restare in Italia, che vuole il Milan e che vuole giocare la Champions. Per cautelarsi il piano B è Dovbyk, attaccante ucraino consigliato da Shevchenko che parteciperà a Euro 2024. Ha strabiliato con il Girona, segnando 24 gol e vincendo il premio Pichichi: non accadeva da 10 anni che non lo vincesse un giocatore di Real o Barcellona"