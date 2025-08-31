Ramazzotti: "Fofana, Badiashile e Demiral valutati, ma in pole c'è Joe Gomez"
Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle trattative per la difesa del Milan: "Se per Rabiot c’è la convinzione di provarci fino alla fine, per il difensore del City in via Aldo Rossi hanno alzato bandiera bianca e in pratica la trattativa è conclusa. Ieri con l’agente dello svizzero ci sono stati nuovi contatti, ma Akanji ha ribadito che la prossima stagione vuole giocare in Champions e non ha aperto a una riduzione dell’ingaggio da 5 milioni netti. Due fattori che hanno spinto il Diavolo a fare un passo indietro. Adesso in pole c’è Joe Gomez che il Liverpool può cedere se, dopo Leoni, acquisterà Marc Guéhi dal Crystal Palace.
Classe 1997, ha un palmares e un’esperienza notevoli anche se ha avuto un lungo infortunio muscolare la scorsa stagione. Trovare un difensore con meno di 48 ore di tempo prima della fine del mercato, però, non è semplice. Sono state valutate anche altre opzioni: Wesley Fofana del Chelsea è stato bloccato da Maresca dopo il ko di Colwill; Benoit Badiashile ha giocato nel 2024-25 ed è ancora in infermeria. È stato nuovamente proposto Merih Demiral, attualmente all’Al.Ahli dove ha un contratto molto oneroso fino al 2026, ma in questo momento le preferenze rossonere sono per Joe Gomez".
