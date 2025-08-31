Ramazzotti: "Il Marsiglia, visto il fattaccio e i problemi creati, non ha molta voglia di fare sconti a Rabiot"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla corsa del Milan per Adrien Rabiot: "La corsa per arrivare a Rabiot resta complicata, ma il Milan ci sta provando e ieri il dialogo con la mamma-agente Veronique è diventato molto fitto dopo i primi contatti di venerdì. Il Marsiglia non facilita l’affare perché chiede 15 milioni per il cartellino del suo calciatore. Il tutto nonostante il club francese ieri abbia preso, in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia, Arthur V ermeeren. De Zerbi ha perso anche Rowe, finito al Bologna complice la zuffa con Adrien, ma di sicuro con l’innesto del belga classe 2005 ricomporre la frattura con Rabiot per l’OM è meno urgente. Il ds Benatia è particolarmente irritato con il centrocampista ex Psg e Juve ma soprattutto con il suo entourage che non lo starebbe consigliando bene. Il fatto che non abbia deciso di scusarsi subito ha inoltre incrinato i rapporti con l’ambiente e lo spogliatoio. Restando all’Olympique, sarebbe concreto il rischio di vivere una stagione da separato in casa o, se reintegrato, comunque in salita. Non il massimo in vista del Mon- diale della prossima estate. Questo lo ha capito bene anche Rabiot.

Il Milan oggi deve stringere per arrivare all’accordo definitivo sul contratto con la mezzala, che guadagna oltre 5 milioni netti a stagione, e poi soprattutto a trovare un’intesa sul cartellino con i francesi, che visto il “fattaccio” e i problemi creati, non hanno molta voglia di fare sconti a Rabiot. Il tempo è poco e oggi deve essere la giornata della svolta, quella del dentro o fuori. Di positivo c’è che Adrien ha rifiutato la corte dell’Aston Villa che bussato alla sua porta".