Ramazzotti: "Leao si vede al Milan anche la prossima stagione, chiunque sia il tecnico"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su futuro di Rafa Leao: "Il nome di Leao a Barcellona circola da almeno un paio di anni, ma dopo il rinnovo, con clausola rescissoria da centosettantacinque milioni, nessuno ha mai provato un approccio convincente per il club di via Aldo Rossi. La proposta più allettante è arrivata dall'Arabia Saudita, ma il calciatore non l'ha presa in considerazione perché a Milano sta bene e i suoi messaggi sui social, anche negli ultimi giorni, lo confermano. Si vede rossonero anche la prossima stagione, chiunque sia il tecnico. Vuole convincerlo a restituirgli un ruolo da titolare indiscusso che non ha avuto nel 2024-25. Lo stesso che intende tenersi, con gol e assist, in questo finale di stagione. Di panchina ne ha già fatta abbastanza. Il suo futuro lo immagina in campo a sorridere e... surfare dopo una rete. Magari a San Siro.

LEAO SEGNA SOLO IN TRASFERTA

Rafael Leao è tornato decisivo venerdì sera contro l'Udinese con un gol e un assist. Il numero 10 milanista, che è stato il migliore in campo contro i friulani, è apparso molto a suo agio nel nuovo modulo scelto da Sergio Conceiçao, il quale è passato dal 4-2-3-1 al 3-4-3. C'è però una statistica piuttosto sorprendente che il portoghese deve invertire al più presto: i sette gol segnati in questo campionato li ha siglati tutti lontano da San Siro. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Dopo la gara di Udine, Leao ha commentato così questa statistica ai microfoni di Sky: "È da tanto che non segno a San Siro, ma non entro in campo con quella ossessione. Sono contento per la squadra per oggi. Mando un pensiero a Maignan. Qui è sempre strano. Quando siamo entrati nel secondo tempo, i tifosi hanno fatto un po' di casino. Questa vittoria è per lui".