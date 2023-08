Record - Sporting Lisbona, c'è la concorrenza del Milan per Hjulmand

Anche in Portogallo parlano dell'interesse del Milan per Morten Hjulmand, centrocampista e capitano del Lecce: come riporta Record, sulle sue tracce c'è anche lo Sporting Lisbona, che però ora se la dovrà vedere con la concorrenza del Diavolo. In caso di cessione di Rade Krunic al Fenerbahçe, il giocatore danese è uno dei possibili candidati per sostituirlo rosa di Stefano Pioli. Il prezzo si aggira intorno ai 20 milioni di euro.