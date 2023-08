Relevo - Milan, spunta anche l'idea De Roon in caso di addio di Krunic

vedi letture

Il Fenerbahçe insiste per Rade Krunic, ma per il momento i turchi non arrivano ai 10 milioni di euro che chiede il Milan. L'offerta potrebbe essere alzata durante la prossima settimana. Intanto, in via Aldo Rossi, si stanno guardando intorno per cercare un centrocampista da prendere in caso di addio del bosniaco: come riporta Relevo, i rossoneri starebbero pensando anche a Marten de Roon, mediano classe 1991 dell'Atalanta e della nazionale olandese.