Repubblica - Futuro Ibrahimovic: il Milan non vuole mollarlo, in qualunque veste

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa rossonera, continua a tenere banco la questione che riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Lo svedese, la cui seconda parte di stagione è stata pesantemente condizionata da alcuni problemi fisici, prenderà una decisione solo alla fine del campionato. Per quanto riguarda le intenzioni del Milan, i rossoneri non vogliono mollarlo, in qualunque veste. Lo riferisce stamattina Repubblica.