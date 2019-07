Repubblica - La Roma su Suso, possibile inserimento di Schick nell'affare

Suso continua a essere al centro dell'interesse della Roma. Ieri Alessandro Lucci, agente dello spagnolo, si è presentato in via Aldo Rossi per discutere nuovamente con i vertici rossoneri, ma è stato un summit non ancora risolutivo. Secondo La Repubblica, il Milan vuole alzare la posta economica e inserire Schick - che a Milano ritroverebbe il maestro Giampaolo - nella trattativa come contropartita.