Repubblica - Lazio-Romagnoli: non c'è accordo sulle commissioni. C'è anche il Napoli sul difensore, non è escluso un ritorno del Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio continua a lavorare per portare in biancoceleste Alessio Romagnoli, attualmente svincolato dopo che è scaduto il suo contratto con il Milan lo scorso 30 giugno: al momento non c'è ancora un accordo sulle commissioni. Sul difensore ci sarebbe anche il Napoli e non è nemmeno da escludere un ritorno del club rossonero. Lo riferisce oggi Repubblica.