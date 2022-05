Repubblica: "Mezza Europa vuole Leao. Il suo futuro è scritto in arabo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Mezza Europa vuole Leao. Il suo futuro è scritto in arabo": titola così questa mattina Repubblica che spiega che sul portoghese hanno messo gli occhi diversi top club europei, in particolare PSG, Manchester City e Newcastle. Non appena verrà completato e definito il cambio di proprietà al Milan, il fondo arabo Investcorp cercherà di blindare il portoghese.