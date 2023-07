Repubblica - Milan al lavoro per Chukwueze: i rossoneri lo vogliono in coppia con Pulisic del Chelsea

Il Milan è al lavoro per arrivare ad un accordo con il Villarreal per Samuel Chukwueze, attaccante esterno classe 1999 che ha un contratto con gli spagnoli fino al 2024. Il nigeriano non è però l'unico obiettivo del Diavolo per la fascia destra d'attacco: il club di via Aldo Rossi lo vuole infatti in coppia con Christian Pulisic del Chelsea. Lo riferisce stamattina Repubblica.