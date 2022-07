Repubblica - Milan-De Ketelaere: i rossoneri contano di chiudere la trattativa entro la metà di questa settimana

MilanNews.it

Il Milan è pronto ad un nuovo rilancio per Charles De Ketelaere: i rossoneri stanno infatti per alzare la loro offerta al Bruges fino ad a 35 milioni di euro, bonus compresi. Lo riferisce il sito di Repubblica che spiega che il club di via Aldo Rossi conta di chiudere la trattativa per il giovane trequartista belga entro la metà di questa settimana.