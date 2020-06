Nelle prossime settimane, il Milan dovrà affrontare il discorso del rinnovo di Gigio Donnarumma, il cui contratto scade nel 2021. Secondo l'edizione odierna di Repubblica, in caso di partenza del giovane portiere rossonero, l'alternativa per la porta milanista potrebbe essere Mattia Perin, attualmente in prestito al Genoa dalla Juventus.