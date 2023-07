Repubblica - Milan, in settimana contatto con l’entourage di Morata

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce repubblica.it, il Milan, che è alla ricerca di un nuovo centravanti, vuole accelerare per Alvaro Morata e per questo durante questa settimana potrebbe andare in scena un incontrato tra i dirigenti rossonero e l'entourage dell'attaccante spagnolo, che costa circa 20 milioni di euro (negata la presenza di una clausola rescissoria nel suo contratto con l'Atletico Madrid). Il giocatore spinge per tornare a giocare in Italia.