Repubblica - Milan, la scorsa settimana Furlani ha annunciato a Maldini che il budget estivo sarà di 35 milioni più i ricavi delle cessioni

In queste settimane si è parlato tanto del budget per il mercato estivo del Milan. Secondo quanto riporta Repubblica in edicola questa mattina, la scorsa settimana l'ad Giorgio Furlani ha annunciato all'ormai ex direttore tecnico Paolo Maldini che il budget estivo sarà di 35 milioni di euro più i ricavi delle cessioni.