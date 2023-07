Repubblica - Milan, Romero chiesto in prestito da diverse squadre

Luka Romero è arrivato nei giorni scorsi a costo zero dopo che è scaduto il suo contratto con la Lazio. Il giovane attaccante argentino si sta allenando a Milanello, ma, secondo quanto riferisce questa mattina l'edizione odierna di Repubblica, è già stato chiesto in prestito da diverse squadra. Stefano Pioli lo valuterà in queste settimane e poi verrà presa una decisione.