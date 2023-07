Repubblica - Milan, sondaggio per Dia: la Salernitana chiede i 25 milioni della clausola rescissoria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra gli attaccanti che piacciono al Milan, c'è anche Boulaye Dia, centravanti che la Salernitana ha riscattato qualche giorno fa dal Villarreal. Come riporta repubblica.it, il club di via Aldo Rossi avrebbe già fatto un sondaggio per il giocatore senegalese classe 1996: per lasciarlo partite, la società campana chiede il pagamento della clausola rescissoria da 25 milioni di euro.