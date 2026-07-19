Ricci per caratteristiche non è la prima scelta di Amorim: può lasciare il Milan in estate

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Moretto ha fatto il punto sul futuro di Ricci

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Nella nottata, dopo la partita valida per il terzo/quarto posto del Mondiale tra Francia e Inghilterra ha parlato Adrien Rabiot, confermando di come nei prossimi giorni parlerà direttamente con Ruben Amorim per capire insieme i piani futuri del Milan. Rabiot ha un contratto in essere con il Milan, le sue parole sono abbastanza chiare "Riparto dal Milan", quindi parto con Amorim. Chiaramente Rabiot era assolutamente concentrato sul Mondiale e adesso potrà tornare a pensare al Milan che è il suo presente, salvo proposte o colpi di scena, sarà anche il suo futuro. Il Milan punta di avere Rabiot nel suo futuro".

"Occhio al futuro di Ricci perché è vero, è arrivato da poco meno di un anno, ha firmato un contratto fino al 2029. L'anno scorso ha giocato 34 partite, un gol e 4 assist, è stato comunque un calciatore importante in certe fasi della stagione per le dinamiche del Milan, però mi dicono che per tipo di caratteristiche, chiaramente dovrà essere valutato, qualora dovesse arrivare un'offerta interessante per lui il Milan la considererebbe, perché per tipo di caratteristiche Amorim ha predisposto una gerarchia, almeno iniziale, e Ricci non è tra i primissimi nomi.".