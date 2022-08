Rimane viva la pista che porta ad Aster Vranckx: possibilità del prestito con diritto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al momento l'obiettivo numero uno per il centrocampo si chiama Jean Onana del Bordeaux, con cui il Milan è in trattativa. Se la trattativa con il club francese non dovesse andare in porto, rimane vivissima la pista che porta ad Aster Vranckx, centrocampista belga classe 2002 del Wolfsburg. La società tedesca, nelle ultime ore, avrebbe anche alleggerito le sue posizioni iniziali, aprendo anche a un possibile prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Tuttosport.