Rinforzo in attacco, Morata a oggi è troppo caro per il Milan

La Gazzetta dello Sport questa mattina parla di Alvaro Morata, uno degli obiettivi per il mercato rossonero nel ruolo di punta centrale, e sottolinea come l'operazione, a oggi, sia molto difficile. Un po' perchè l'Atletico non sembra intenzionato a scendere sotto la clausola di 20.5 milioni, un po' perché l'ingaggio è molto pesante anche se lo spagnolo decidesse di abbassarselo. Inoltre il trasferimento non potrebbe godere dei benefici del Decreto Crescita.