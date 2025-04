Rinnovo Maignan: il francese deve decidere se accettare o meno l'offerta del Milan, tagliata rispetto alla proposta iniziale

Rinnovo sì o rinnovo no? Sono giorni e settimane di riflessione per Mike Maignan che, come spiega stamattina il Corriere della Sera, deve decidere se accettare o meno il prolungamento che gli hanno offerto il Milan, tagliato rispetto alla proposta iniziale: non più 5 milioni di euro a stagione, ma 4,5 milioni. L'attuale contratto del portiere francese scade nel 2026, dunque senza rinnovo il club di via Aldo Rossi metterà sul mercato l'ex giocatore del Lille.

Le parole di Maignan sul suo futuro

Dopo l'ultima partita contro la Fiorentina, Mike Maignan ha parlato così a Sky del suo futuro: "Io mi trovo bene al Milan, do tutto per la maglia ogni volta che la metto e ogni giorno. In questo momento ti dico la verità, non voglio parlare di contratto: voglio parlare di calcio e trovare l'equilibrio giusto. Il Milan, la squadra e tutti meritano di più. La mia situazione personale non è la cosa più importante al momento".