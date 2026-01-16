Rinnovo Maignan: la prossima settimana sarà decisiva. Le ultime da SportMediaset

Intervenuto a SportMediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi riferisce che è ormai praticamente tutto fatto per il rinnovo di Mike Maignan che ha già dato il suo ok alla proposta del Milan fino al 2031 a sette milioni di euro, bonus compresi. Manca solo da sciogliere il nodo delle commissioni e in questo senso sarà decisiva la prossima settimana (l'agente del francese è già a Milano).

I dirigenti di via Aldo Rossi stanno poi lavorando anche ad un colpo in prospettiva in attacco: nel mirino del Milan c'è infatti Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. L'offerta milanista è molto più bassa: circa sette milioni d euro con i bonus. La richiesta dei serbi è invece di 12 milioni. Il giocatore sta spingendo perchè vuole vestire la maglia rossonera (inizialmente verrebbe aggregato al Milan Futuro).