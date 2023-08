RMC Sport - Milan, Everton e Eintracht Francoforte interessate a Hugo Ekitike

Come riportato da RMC Sport, Milan, Everton e Eintracht Francoforte sono interessate a Hugo Ekitike: le squadre non hanno ancora avuto nessun approccio nè con il giocatore, nè con il PSG.

Il giocatore vorrebbe rimanere a Parigi per giocarsi le sue carte, ma il club parigino non sembra essere d'accordo e spinge per una cessione anche in prestto del giocatore.