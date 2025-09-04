Romano: "Bennacer continua a rifiutare il trasferimento al Trabzonspor"
Se in Italia il mercato si è chiuso lunedì sera, in altri paesi è ancora aperto, come per esempio in Turchia. Il Trabzonspor è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e per questo ha messo nel mirino Ismael Bennacer che è fuori dal progetto di Max Allegri e quindi resta in uscita dal Milan. Un'offerta è già stata presentata nei giorni scorsi al giocatore algerino che però per il momento continua a dire di no al trasferimento al club turco. Lo riferisce Fabrizio Romano su X:
"Ismael Bennacer continua a rifiutare il trasferimento al Trabzonspor dopo la proposta inviata la scorsa settimana. Al momento non c'è ancora un accordo con il centrocampista del Milan, ma la proposta è ancora sul tavolo".
🚨🇹🇷 Ismael Bennacer keeps rejecting a move to Trabzsonspor after proposal sent last week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2025
No agreement with AC Milan midfielder at this stage, but the proposal is still available on the table. 👀 pic.twitter.com/xi9tJ6btxZ
