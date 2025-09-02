Romano: "Gimenez non è mai stato un'idea per il Chelsea, mentre aveva dato un'apertura totale alla Roma"

In un video pubblicato su YouTube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato così dello scambio Gimenez-Dovbyk che non è andato in porto tra Milan e Roma:

Romano: "Santiago Gimenez rimane al Milan, nonostante l'apertura nelle ultime ore di mercato. Il messicano non è mai stato un'idea per il Chelsea, mentre aveva dato un'apertura totale alla Roma".

Moretto: "Le parti hanno trattato, c'è stata una trattativa. Dovbyk resta alla Roma, ora sarà da capire quale sarà il suo percorso con Gasperini. L'ucraino sa bene di non essere al centro del progetto del nuovo tecnico giallorosso".

Matteo Moretto ha poi parlato brevemente anche del mancato arrivo di Joe Gomez al Milan che ha deciso di chiudere poi per David Odogu: "Nelle ultime ore del mercato estivo, c'erano possibilità di vedere Joe Gomez al Milan, era il difensore che, per esperienza e caratteristiche, voleva Allegri. Poi però quando si fanno le cose di fretta e il tempo stringe, è chiaro che devi prendere delle decisioni per non rimanere senza nulla in mano".

