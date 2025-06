Saelemaekers precisa: "Devo trovare un progetto che mi dia spazio"

Alexis Saelemaekers, dal ritiro del Belgio, ha parlato così in conferenza stampa della stagione in prestito alla Roma e del ritorno al Milan: "Vengo da una buona stagione, sono molto contento. Il mio prestito alla Roma è terminato. Vedremo cosa succederà, sta a me fare le scelte giuste per il resto della mia carriera. Non ho ancora avuto contatti con Massimiliano Allegri. Restare al Milan è un'opzione. Mi trovo bene in questo club. Devo trovare un progetto che mi dia spazio. Questa stagione è stata una svolta per me. Non avevo mai avuto un infortunio così grave. La società mi ha dato fiducia, sono riuscito a giocare subito. Mi hanno aiutato a tornare al mio livello. Sono riuscito a ottenere delle buone statistiche. Cercherò di trarne vantaggio nei prossimi mesi".

LE ULTIME SUL FUTURO DI SAELEMAEKERS

Nell'incontro di ieri pomeriggio con il ds rossonero Igli Tare, Massimiliano Allegri ha parlato anche di altri giocatore della rosa del Milan oltre a Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao: come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il futuro di Alexis Saelemakers, che rientrerà a Milanello dopo il prestito alla Roma, potrebbe essere di nuovo colorato di rossonero perchè è un profilo che piace al tecnico livornese per la sua versatilità.

Questo il comunicato del Milan sul ritorno in panchina di Allegri: "AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Massimiliano Allegri. Nato a Livorno l'11 agosto 1967, Massimiliano Allegri dopo aver giocato in Serie A con le maglie di Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, inizia la carriera da allenatore nel 2002. Siede sulle panchine di Aglianese, SPAL, Grosseto e Sassuolo prima della chiamata del Cagliari nel 2008, con cui debutta in Serie A. Nel 2010 arriva al Milan, con cui vince subito lo Scudetto numero 18 della storia rossonera e la Supercoppa Italiana 2011. Dal 2014 al 2019 prima, e dal 2021 al 2024 poi, siede sulla panchina della Juventus con cui conquista 5 Scudetti, 5 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. Il Club rivolge a Massimiliano e ai suoi collaboratori un caloroso in bocca al lupo".