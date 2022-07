Sanches, il Psg prima deve sfoltire il centrocampo. Il Milan può sperare

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Potrebbe riaccendersi qualche speranza per il Milan nella pista che porta a Renato Sanches. Come riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Psg, principale concorrente nella corsa al centrocampista portoghese, non avrebbe ancora formulato un'offerta ufficiale al Lille. Il Paris, infatti, si ritrova con un reparto di centrocampo molto affollato e con qualche esubero e prima di fare un nuovo acquisto deve liberarsi di qualche calciatore. In questo contesto il Milan potrebbe inserirsi anche perché Sanches scade l'anno prossimo e ha già chiarito con il Lille che non vuole rinnovare il suo contratto, dunque è meglio sia per lui che per il suo club riuscire a chiudere al più presto questa situazione.