Sassuolo, Carnevali su Berardi al Milan: "Non abbiamo necessità di vendere, ma può succedere di tutto"

© foto di DANIELE MASCOLO

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, si è così espresso a SkySport sulle possibili cessioni di Berardi al Milan, Raspadori alla Juventus e Scamacca all'Inter: "Questo è un bel problema, avere grandi giocatori, e ci metto anche Traore, è complicato. Abbiamo un progetto che dura da tanto, vogliamo i conti in ordine e vogliamo mantenere la categoria. Abbiamo venduto quattro giocatori nell'ultimo anno, non abbiamo necessità di cedere e vogliamo mantenere l'ossatura. Non ci andremo comunque a privare di quattro o cinque giocatori. Come società ci stiamo comunque preparando perché può succedere di tutto. Le richieste ci sono ma non abbiamo necessità di vendere, magari alzeremo l'asticella anche noi".