Sassuolo, nessuna vera offerta per Berardi: le big italiane ritengono eccessivi i 35 milioni chiesti dai neroverdi

Nonostante i vari interessi di Milan, Juventus e Roma, al momento non ci sono state delle offerte concrete al Sassuolo per far sì che Domenica Berardi lasci i neroverdi in questa sessione di mercato. Berardi, da 10 stagioni al Sassuolo, vorrebbe provare l’esperienza in un grande club, e si sente pronto per il salto di qualità. Il problema sono le elevate richieste che la società emiliana fa: 35 milioni di euro. Per questo motivo che le big italiane monitorano Berardi senza però affondare il colpo. Ci sarà lo sconto per accontentare Mimmo? Potrebbe esserci uno sconticino ma nella pregiata e mai modica bottega neroverde quella parola non è particolarmente apprezzata. Berardi d'altronde è un uomo da 120 gol e 84 assist in 325 partite giocate con il Sassuolo.