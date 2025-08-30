Scambio Dovbyk-Gimenez: l'80% dei tifosi è contro quest'operazione
Queste ultime 72 di calciomercato ci potrebbero regalare un'operazione last minute tra Milan e Roma, proprio come successo l'anno scorso con lo scambio Abraham-Saelemaekers. Anche in questo caso la formula sarebbe la stessa, cambiano "solo" i calciatori coinvolti.
Nel pre partita della trasferita di Lecce, infatti, il direttore sportivo Igli Tare ha confermato che le due società starebbero lavorando a uno scambio di attaccanti questa volta: Santiago Gimenez alla Roma e Artem Dovbyk al Milan. Noi di MilanNews.it abbiamo aperto un sondaggio per capire cosa ne pensassero i tifosi, e il risultato è stato netto.
L'80% dei milanisti è contro quest'operazione, perché convinti che il Bebote possa essere più decisivo rispetto all'ucraino, che a 27 anni non ha praticamente dimostrato quasi nulla in carriera.
