Secondo Di Marzio, domani il giorno decisivo per Musah all'Atalanta

Yunus Musah si avvicina di nuovo all'Atalanta. La trattativa tra club bergamasco e Milan era stata rallentata dai dubbi del club rossonero sorti dopo l'infortunio di Ardon Jashari in allenamento: c'era già l'accordo ma i dirigenti milanisti si sono presi qualche ora per riflettere sul da farsi. Secondo quanto riportato dalla redazione di MilanNews.it, l'operazione in questi minuti è in chiusura e verrà finalizzata per una cifra che si attesta intorno ai 25 milioni di euro.

Il collega esperto di mercato Gianluca Di Marzio, dal canto suo, riporta che la giornata decisiva per il via libera della trattativa sarà domani, 31 agosto. Il succo della vicenda non cambia: salvo clamorose sorprese Musah si trasferirà a Bergamo entro la fine del calciomercato. A margine di questo è chiaro che il Milan dovrà portare un altro centrocampista a Massimiliano Allegri.