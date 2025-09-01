Si sblocca Guehi al Liverpool: si può riaprire l'affare Gomez?

Ultimo giorno di mercato e continui colpi di scena. Il Liverpool, secondo quanto riporta in questi minuti l'esperto di mercato Fabrizio Romano, è a un passo da Marc Guehi, centrale e capitano del Crystal Palace con cui c'è un accordo da tempo. I Reds hanno trovato l'intesa con il club londinese sulla base di un'offerta da 35 milioni di sterline a cui si aggiunge il 10% sulla futura rivendita. Una delle telenovele di mercato più lunghe dell'estate giunge così alla fine, sul gong del calciomercato.

Con l'arrivo di Guehi al Liverpool sbloccato, si potrebbe riaprire clamorosamente in extremis la pista rossonera per Joe Gomez. Il Milan aveva già raggiunto l'ok con il giocatore e l'intesa anche con il club inglese che però questa mattina aveva fermato tutto a causa dello stallo con l Crystal Palace per il lo stesso Guehi. Ora che la trattativa va verso la sua conclusione, il Diavolo potrebbe provare il colpo di coda e chiudere in extremis per un difensore centrale esperto come il britannico. Al momento nessuna conferma, solo un'ipotesi.