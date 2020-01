Siviglia, Suso si presenta: "Volevo venire fortemente qui. Nelle ultime due settimane..."

Queste le parole principali di Suso durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Siviglia: “Erano circa 10 giorni che eravamo in trattativa con il Siviglia. C’è stato uno sforzo da parte di tutti per far si che la trattativa andasse in porto. Sono molto felice di essere arrivato qui, sia professionalmente sia a livello familiare. Ho giocato in Spagna quando avevo 19 anni, ho fatto molta esperienza all’estero e ritorno nel miglior momento possibile. Si sono create le circostanze perfette per arrivare in un grande club dove c’è un allenatore che mi conosce alla perfezione. Sto bene fisicamente. Negli ultimi quattro anni ho giocato quasi tutte le partite. Le panchine delle ultime tre settimane non cambiano il mio stato di forma fisico. Ho parlato con il Milan, dicendo che volevo andare via e nelle ultime due settimane ho cercato di non essere utilizzato”.